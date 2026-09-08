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دوري أبطال أوروبا
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoفينورد
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
برشلونة ضد فينورد
برشلونة
فينورد
دوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره فينورد في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الكتالوني الطامح في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
فينورد crest
فينورد
فينورد
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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبيا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد فينورد

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
فينورد crest
فينورد
فينورد
4-3-3
جوان جارسياجوان جارسياتشافي إسبارتتشافي إسبارتجيرارد مارتنجيرارد مارتنجول كونديجول كونديباو كوبارسيباو كوبارسيفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزانتوني جوردونانتوني جوردونبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالرودريرودريرافينيارافينياتجارك إرنستتجارك إرنستجيرميه جستيجيرميه جستيتسويوشي واتانابيتسويوشي واتانابيجيفيرو ريدجيفيرو ريدميكا مارمولميكا مارمولشارليس فانهوتشارليس فانهوتأسامة تيرغالينأسامة تيرغالينجيفاي زيشيالجيفاي زيشيالG. DiarraG. Diarraناتشو فيريناتشو فيريلوسيانو فالينتيلوسيانو فالينتي
فينورد crest
فينورد
فينورد
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيوفاني فان برونكهورست

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وفينورد في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فينورد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ برشلونة وفينورد في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

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