يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وفياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساء (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 13 22 نوفمبر 2026 - 08:00 كامب نو

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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.

من معلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج برشلونة وفياريال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وفياريال في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027