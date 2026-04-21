أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

برشلونة صاحب المركز الأول يسعى لمواصلة تصدر اللقب في ظل الفترة الصعبة التي يقضيها غريمه ريال مدريد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأربعاء 22 أبريل 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلة | المعلق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026

4-2-3-1

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestسيلتا فيجو
13
جوان جارسيا
2
جواو كانسيلو
4
رونالد أراوخو
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
20
داني أولمو
21
فرينكي دي يونج
10
لامين يامال
8
بيدري
14
ماركوس راشفورد
9
روبرت ليفاندوفسكي
13
يونوت رادو
32
خافي رودريغيز
20
ماركوس الونسو
4
جوزيف أودو
3
أوسكار مينجويزا
5
سيرجيو كاريرا
8
فير لوبيز
15
ماتياس فيسينو
6
ايلايش موريبا
7
بورخا إيغليسياس
9
فيران جوتغلا

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

البدلاء

المدرب

  • كلاوديو خيرالديز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وسيلتا فيجو في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سيلتا فيجو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات برشلونة وسيلتا فيجو في المباريات الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

سيلتا فيجو

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

15

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026

