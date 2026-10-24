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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoريال مدريد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 10
كامب نو


ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، معلقا على مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ريال مدريد

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
page.match.formation.title
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
جوان جارسياجوان جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلوتشافي إسبارتتشافي إسبارتانتوني جوردونانتوني جوردونفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالرودريرودريرافينيارافينياتيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسيندينزل دومفريسدينزل دومفريسمارك كوكوريلامارك كوكوريلاإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيأردا جولرأردا جولريان ديوماندييان ديومانديأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديجود بيلينجهامجود بيلينجهامكيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
برشلونة

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • هانسي فليك
  • جوزيه مورينيو


نتائج برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة


برشلونة

برشلونة - المستوى

إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
17/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

برشلونةتعادلريال مدريد
4
0
1
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
السوبر الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
كأس ملك إسبانيا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
11الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
9900399+3027
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
10721198+1123
ت
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
9702239+1421
ف
ف
خ
ف
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
96121614+219
خ
ف
ت
ف
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
95131717016
ف
ف
ف
خ
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
94231416-214
خ
ت
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
103341411+312
ت
خ
خ
ت
خ
8
فياريالفياريالفياريال
103341514+112
ف
ت
خ
ف
ف
9
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102621312+112
ت
ت
خ
ت
خ
10
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
9252107+311
ف
ت
ف
ت
ت
11
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
93241018-811
ف
خ
ت
خ
خ
12
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
13
ليفانتيليفانتيليفانتي
92431517-210
ف
ت
ت
خ
خ
14
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
15
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
823389-19
خ
ت
ت
ت
ف
16
خيتافيخيتافيخيتافي
9234511-69
ت
خ
ف
خ
ت
17
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
92341220-89
خ
ت
ت
ف
خ
18
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
102261214-28
خ
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
10055719-125
ت
خ
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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