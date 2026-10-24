ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 10 25 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو





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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، معلقا على مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.





beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة









ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027



