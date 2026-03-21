الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoرايو فاليكانو
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاييكانو في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

برشلونة يريد الحفاظ على فارق النقاط الأربعة أو حتى توسعة الفارق مع ريال مدريد في الصدارة، في خضم صراع شرس على لقب الدوري الإسباني بين القطبين البارزين، خاصة وأنّ الملكي لديه مواجهة هذه الجولة ضد أتلتيكو في الديربي.

ما موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 22 مارس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026

25
فويتشيك شتشيسني
18
جيرارد مارتن
2
جواو كانسيلو
5
باو كوبارسي
4
رونالد أراوخو
22
مارك بيرنال
16
فيرمين لوبيز
10
لامين يامال
8
بيدري
11
رافينيا
7
فيران توريس
13
أوجوستو باتالا
22
ألفونسو إسبينو
20
إيفان
24
فلوريان ليجويني
6
باتي سيس
15
جيرارد غومباو
23
أوسكار فالنتين
4
بيدرو دياز
19
خورخي دي فروتوس
21
فران بيريز
9
A. Zurawski

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إنيغو بيريز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج برشلونة ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فاييكانو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات برشلونة ورايو فاييكانو الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

فاييكانو

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026

