ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي برشلونة نظيره راسينج سانتاندير على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.
برشلونة حقق العلامة الكاملة من 5 مباريات أحرز خلالها 15 نقطة وبأداء مبهر وبداية موسم استثنائية.
بينما يبحث راسينج سانتاندير مع لاعبه المميز المغربي ياسين زبيري أن يعطل برشلونة ويحقق نتيجة إيجابية.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟
موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
وتنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.
من معلق مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟
خصصت شبكة بي إن سبورتس عامر الخوذيري للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.
beIN SPORTS HD 2
عامر الخوذيري
كيف تشاهد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027
التشكيلات المحتملة برشلونة ضد راسينج سانتاندير
التشكيلة الأساسية
المدرب
- هانسي فليك
- J. Lopez
نتائج برشلونة وراسينج سانتاندير في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات برشلونة وراسينج سانتاندير في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|5
|0
|0
|21
|4
|+17
|15
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|0
|1
|14
|4
|+10
|12
ف
خ
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|0
|1
|7
|6
|+1
|12
ف
ف
خ
ف
ف
|4
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|+6
|10
خ
ف
ف
ت
ف
|5
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|+4
|10
ف
خ
ف
ت
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
ف
ت
خ
ف
ف
|7
|5
|2
|3
|0
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|6
|+3
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ف
ت
ت
|8
|5
|2
|1
|2
|8
|5
|+3
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ف
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خ
ف
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|5
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|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
ف
خ
خ
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
ف
خ
ف
خ
ت
|11
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
خ
خ
ف
ف
ت
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
خ
ت
ف
ت
خ
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
ت
ت
خ
ف
خ
|15
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
ت
ت
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|14
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
ت
ت
خ
ت
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|7
|10
|-3
|2
خ
خ
خ
ت
ت
|19
|5
|0
|2
|3
|6
|13
|-7
|2
ت
خ
خ
خ
ت
|20
|5
|0
|1
|4
|1
|10
|-9
|1
خ
خ
خ
خ
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