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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoخيتافي
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
برشلونة ضد خيتافي
برشلونة
خيتافي
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي برشلونة نظيره خيتافي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني 2026-2027.

برشلونة يطمح لعدم التعثر ومواصلة حملة الحفاظ على اللقب بعد بداية استثنائية بالعلامة الكاملة في أول 7 جولات.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 8
كامب نو


ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2026.


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كيف تشاهد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة برشلونة ضد خيتافي

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
5-3-2
جوان جارسياجوان جارسياجواو كانسيلوجواو كانسيلوتشافي إسبارتتشافي إسبارتباو كوبارسيباو كوبارسيجيرارد مارتنجيرارد مارتنلامين ياماللامين يامالفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرودريرودريكريم أديميكريم أديميبيدريبيدريجابرييل جيسوسجابرييل جيسوسدافيد سوريادافيد سوريازيد روميروزيد روميرودجيني داكونامدجيني داكوناماندريس غارسيااندريس غارسيانيمانيا جوديلنيمانيا جوديليوهان موخيكايوهان موخيكاأوريل مانجالاأوريل مانجالارامون تيراتسرامون تيراتسteam-logoF. Serranoأنيس أونالأنيس أونالإيفان أثونإيفان أثون
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
4-2-3-1
برشلونة

التشكيلة الأساسية

خيتافي

المدرب

  • هانسي فليك
  • خوسيه بوردالاس


نتائج برشلونة وخيتافي في المباريات الأخيرة


برشلونة

برشلونة - المستوى

فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
24/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
خيتافي

خيتافي - المستوى

أوساسونا
خ1-0
سيلتا فيجو
ت1-1
COR
ت1-1
بيتيس
خ1-0
مالاجا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

برشلونةتعادلخيتافي
4
1
0
الدوري الإسباني
خيتافي badge
خيتافي
خيتافي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
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خيتافي
خيتافي
0
انتهت
الدوري الإسباني
خيتافي badge
خيتافي
خيتافي
1
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برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
خيتافي badge
خيتافي
خيتافي
0
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
خيتافي badge
خيتافي
خيتافي
0
انتهت
11الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
8224101008
ت
خ
خ
ف
ت
12
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
13
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
14
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
15
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
8044312-94
ت
خ
خ
ت
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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