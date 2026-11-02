ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين برشلونة وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 كامب نو

المباريات التالية برشلونة دوري أبطال أوروبا 15:00 أستون فيلا شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج برشلونة وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027