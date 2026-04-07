ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خطف الفوز أمام أتلتيكو في مباراة الدوري بهدف في الوقت القاتل، ويحاول استغلال هذا التفوق للانتصار في كامب نو، خاصة وأنّ النادي الكتالوني قد سبق له الفوز على الروخي بلانكوس على هذا الملعب في مباراتين خلال الموسم الحالي.

أما أتلتيكو مدريد، فيبحث عن الخروج بنتيجة جيدة والتأهل في لقاء الإياب، إذ سبق وأطاح ببرشلونة من مباراة كأس الملك، كما سبق وأخرج النادي الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي TOD TV





كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026









نتائج برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة









