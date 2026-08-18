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وديات الأندية
team-logoبرشلونة
team-logoالأهلي
شاهد على ON Sport 1
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
برشلونة ضد الأهلي
برشلونة
الأهلي
وديات الأندية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة والأهلي في بطولة كأس جوان جامبر الودية 2026.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون برشلونة واحد من أشهر الأندية في العالم والأهلي واحد من أكبر الأندية في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026؟

موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026، هو الأربعاء 19 أغسطس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
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برشلونة
برشلونة
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الأهلي
الأهلي
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وديات الأندية - الجولة 1

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport Plus بتعليق أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

القنوات الناقلةالتعليق
On Sport Plusأيمن الكاشف
مؤمن حسن 

كيف تشاهد مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر الودية 2026

نتائج برشلونة والأهلي في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ برشلونة والأهلي في المباريات الأخيرة

برشلونة

المباراة الأخيرة

الأهلي

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

4

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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