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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبرايتون
فالمر
team-logoآرسنال
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
برايتون ضد آرسنال
برايتون
آرسنال
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي برايتون نظيره آرسنال على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

آرسنال حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات أحرز خلالها 12 نقطة وبأداء جيد للغاية وبداية موسم رائعة.

بينما يبحث إشبيلية صاحب المركز الخامس عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المدفعجي القوي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب "فالمر".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم يتم تحديد معلق مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.



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كيف تشاهد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة برايتون ضد آرسنال

4-2-3-1
برايتون crest
برايتون
برايتون
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
بارت فيربروجينبارت فيربروجينفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلوأوليفييه بوسكاليأوليفييه بوسكاليلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشلويس دينكلويس دينكماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرياسين عياريياسين عياريماليك يالكويماليك يالكويدييجو جوميزدييجو جوميزباسكال جروسباسكال جروستشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاسدافيد رايادافيد رايابين وايتبين وايتجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونساريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريبوكايو ساكابوكايو ساكاديكلان رايسديكلان رايسمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
برايتون

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • فابيان هورزلر
  • ميكيل آرتيتا


نتائج برايتون وآرسنال في المباريات الأخيرة


برايتون

برايتون - المستوى

TRO
ف4-0
تشيلسي
خ4-3
ليدز
ت1-1
كوفنتري
ف0-5
مان يونايتد
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
16/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

أستون فيلا
ف0-1
تشيلسي
ف2-1
نابولي
ف0-1
سندرلاند
ف0-2
ابسويتش
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات برايتون وآرسنال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

برايتونتعادلآرسنال
0
2
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
انتهت
3الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
440081+712
ف
ف
ف
ف
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
440082+612
ف
ف
ف
ف
3
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
422073+48
ف
ت
ت
ف
4
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
422052+38
ت
ت
ف
ف
5
برايتونبرايتونبرايتون
4211135+87
ف
ت
خ
ف
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
4211109+17
ت
خ
ف
ف
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
413074+36
ت
ت
ت
ف
8
ليفربولليفربولليفربول
413064+26
ت
ف
ت
ت
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
413053+26
ت
ت
ت
ف
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
4202710-36
ف
خ
خ
ف
11
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
41214405
ف
ت
ت
خ
12
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
412178-15
خ
ت
ف
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
41127704
خ
ت
ف
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
411235-24
خ
ت
ف
خ
15
بورنموثبورنموثبورنموث
403167-13
ت
ت
ت
خ
16
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
4103611-53
خ
ف
خ
خ
17
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
402205-52
ت
ت
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
401347-31
ت
خ
خ
خ
19
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
401317-61
خ
ت
خ
خ
20
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
4004010-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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