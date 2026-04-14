ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب أليانز أرينا، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام مضيفه بايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ فاز في إسبانيا بهدفين لهدف، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور للإطاحة بريال مدريد لأول مرة له منذ 2012.

أما ريال مدريد، فيحاول إثبات شخصيته الأوروبية بعد التعثرات المحلية والعودة للفوز والوصول إلى المربع الذهبي في رحلة البحث عن السادسة عشر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 15 أبريل 2026، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية أليانز أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 1 عصام الشوالي TOD TV





كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

