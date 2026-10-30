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الدوري الألماني
team-logoبايرن ميونخ
أليانز أرينا
team-logoبوروسيا دورتموند
شاهد على MBC شاهدشاهد على MBC Action
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند
بايرن ميونخ
بوروسيا دورتموند
الدوري الألماني
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الجولة الثامنة من الدوري الألماني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الألماني - الجولة 8
أليانز أرينا
المباريات التالية
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

31 أكتوبر 2026

دورتموند

دورتموند

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات إم بي سي، حقوق بث مباريات الدوري الألماني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها عبر إم بي سي أكشن وإم بي سي شاهد رياضة.

من معلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟

اختارت شبكة إم بي سي كلا من أحمد النفيسة ومحمد حسين للتعليق على مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

MBC Action

إم بي سي أكشن

محمد حسين

MBC Shahid MBC Shahid

إم بي سي شاهد رياضة

أحمد النفيسة

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 عبر تطبيق إم بي سي شاهد رياضة.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027

التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

4-2-3-1
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
التشكيل
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
3-4-2-1
يوناس أوربيغيوناس أوربيغجوسيب ستانيشيتشجوسيب ستانيشيتشكونراد لايمركونراد لايمرجوناثان تاهجوناثان تاهدايوت أوباميكانودايوت أوباميكانويوزوا كيميشيوزوا كيميشاليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزمايكل أوليسيمايكل أوليسيإسماعيل صيباريإسماعيل صيباريهاري كينهاري كينجريجور كوبيلجريجور كوبيلJ. GadouJ. Gadouوالديمار أنتونوالديمار أنتوننيكو شلوتيربيكنيكو شلوتيربيكجوليان رايرسونجوليان رايرسونكارني تشوكويميكاكارني تشوكويميكافيليكس نميشافيليكس نميشادانيال سفينسوندانيال سفينسونجوب بيلينجهامجوب بيلينجهامجوي فيرمانجوي فيرمانسيرهو غيراسيسيرهو غيراسي
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
4-2-3-1
بايرن ميونخ

التشكيلة الأساسية

بوروسيا دورتموند

المدرب

  • A. Danks
  • نيكو كوفاتش

نتائج بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

VIK
ت3-3
لايبزيج
ف6-1
آرسنال
ت2-2
فرايبورج
ف1-3
FCM
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
20/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
دورتموند

دورتموند - المستوى

بودو/جليمت
خ1-0
أونيون برلين
ت0-0
SAB
ف1-2
فرانكفورت
ف1-0
بريمن
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

بايرن ميونختعادلبوروسيا دورتموند
3
2
0
السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
انتهت
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3
انتهت
الدوري الألماني
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
1
انتهت
الدوري الألماني
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
انتهت
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
10الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
7520256+1917
ف
ف
ت
ف
ف
2
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
7520124+817
ف
ت
ت
ف
ف
3
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
7412169+713
خ
خ
ف
ت
ف
4
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
74121612+413
خ
ف
ف
ف
ت
5
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
74032011+912
ف
خ
ف
خ
ف
6
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
73311514+112
ف
ت
ت
ف
ت
7
ماينتسماينتسماينتس
73131613+310
خ
ف
خ
ف
خ
8
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
73131215-310
خ
ف
خ
ت
خ
9
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
72321713+49
ت
خ
ت
خ
ت
10
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
7304141409
ف
ف
خ
خ
ف
11
هامبورجهامبورجهامبورج
7304616-109
خ
ف
ف
ف
خ
12
كولنكولنكولن
7223811-38
ت
خ
ف
خ
ت
13
باديربورنباديربورنبادربورن
722369-38
ف
ت
خ
ف
خ
14
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
72231017-78
خ
ف
خ
ت
ف
15
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
72051013-36
خ
خ
ف
خ
خ
16
شالكه 04شالكه 04شالكه
713347-36
ت
خ
خ
ت
ف
17
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
7133618-126
ت
ت
ف
خ
خ
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
71061122-113
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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