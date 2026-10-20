ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين بايرن ميونخ وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.









متى موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 أليانز أرينا





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ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج بايرن ميونخ وآرسنال في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وآرسنال في المباريات الأخيرة









ترتيب بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







