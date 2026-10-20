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دوري أبطال أوروبا
team-logoبايرن ميونخ
أليانز أرينا
team-logoآرسنال
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كريم مليم
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ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ ضد آرسنال
بايرن ميونخ
آرسنال
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين بايرن ميونخ وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.



متى موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
أليانز أرينا


ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد آرسنال

4-2-3-1
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
page.match.formation.title
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
يوناس أوربيغيوناس أوربيغكونراد لايمركونراد لايمرجوناثان تاهجوناثان تاهمين جاي كيممين جاي كيمناثانيال براونناثانيال براونتوم بيشوفتوم بيشوفيوزوا كيميشيوزوا كيميشمايكل أوليسيمايكل أوليسيلويس ديازلويس ديازلينارت كارللينارت كارلهاري كينهاري كيندافيد رايادافيد رايايوريان تيمبريوريان تيمبرمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونساميكيل ميرينوميكيل ميرينوبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزديكلان رايسديكلان رايسنوني مادويكينوني مادويكيفكتور جيوكيريسفكتور جيوكيريس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
بايرن ميونخ

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • فنسنت كومباني
  • ميكيل آرتيتا


نتائج بايرن ميونخ وآرسنال في المباريات الأخيرة


بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

إلفيرسبيرج
ف1-2
أونيون برلين
ف7-0
أوجسبورج
ت2-2
VIK
ت3-3
لايبزيج
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
20/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

ابسويتش
ف2-4
برايتون
خ3-0
ليدز
ف2-1
ليل
ف3-0
فورست
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وآرسنال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بايرن ميونختعادلآرسنال
3
1
1
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
5
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
5
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
14الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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