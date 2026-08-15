هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
وديات الأندية
team-logoبازل
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
برشلونة
بازل ضد برشلونة
بازل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد سانت جاكوب بارك المباراة الودية التي تجمع بين بازل وبرشلونة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة لفريق المدرب هانزي فليك لاقتحام الموسم الجديد في الدوري الإسباني والذي ينطلق في الأسبوع المقبل بالنسبة للنادي الكتالوني.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأحد 16 أغسطس 2026، على استاد سانت جاكوب بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
بازل crest
بازل
بازل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة

ما القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تذاع المباراة عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

المباراةبازل - برشلونة
الموعدالأحد 16 أغسطس 2026
التوقيت17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
القنوات الناقلةBarça One
الملعبسانت جاكوب بارك
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل