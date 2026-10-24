هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الفرنسي
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
team-logoليون
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان ضد ليون
باريس سان جيرمان
ليون
الدوري الفرنسي
إنجلترا
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب حديقة الأمراء مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان وليون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الفرنسي - الجولة 8
حديقة الأمراء


ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا على مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

عامر الخوذيري


كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027


التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد ليون

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
page.match.formation.title
ليون crest
ليون
ليون
4-2-3-1
ماتفي سافونوفماتفي سافونوفلوكاس هيرنانديزلوكاس هيرنانديزوارن زائير إيمريوارن زائير إيمريلوكاس ديجنيلوكاس ديجنيإيليا زابارنيإيليا زابارنيجواو نيفيسجواو نيفيسدرو فرنانديزدرو فرنانديزلوكاس بيرالدولوكاس بيرالدوماجني أكليوشماجني أكليوشفيران توريسفيران توريسعثمان ديمبيليعثمان ديمبيليريمي ديسكامبريمي ديسكامبموسى نياخاتموسى نياخاتأبنرأبنرزاكاري أتيكامزاكاري أتيكامكلينتونكلينتونمادس بيدستروبمادس بيدستروبجوليان دورانفيلجوليان دورانفيلتانر تسمانتانر تسمانN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. Boudacheكورينتين توليسوكورينتين توليسو
ليون crest
ليون
ليون
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

ليون

المدرب

  • لويس إنريكي
  • باولو فونسيكا


نتائج باريس سان جيرمان وليون في المباريات الأخيرة


سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

مارسيليا
ف1-2
لومان
ف3-1
مان سيتي
ف2-4
ستراسبورج
ف1-3
برشلونة
ف4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
16/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
ليون

ليون - المستوى

رين
ف4-0
لانس
خ2-1
بالاس
ف3-2
نيس
ف2-1
هوفنهايم
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليون في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلليون
4
0
1
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
ليون badge
ليون
ليون
2
انتهت
الدوري الفرنسي
ليون badge
ليون
ليون
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
ليون badge
ليون
ليون
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
ليون badge
ليون
ليون
1
انتهت
كأس فرنسا
ليون badge
ليون
ليون
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
انتهت
12الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريسباريسباريس
8431127+515
ت
ف
خ
ف
ت
2
ليونليونليون
7421135+814
ف
خ
ف
ت
ف
3
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
7421149+514
ف
ف
ف
ف
خ
4
ليلليلليل
7421105+514
ت
ف
خ
ف
ف
5
موناكوموناكوموناكو
7421106+414
خ
ت
ف
ت
ف
6
رينرينرين
74121514+113
خ
ف
خ
ف
ف
7
لانسلانسلانس
83231411+311
ت
ف
ف
خ
ت
8
لوريانلوريانلوريان
732276+111
ف
ف
خ
ت
ف
9
نيسنيسنيس
8323810-211
ف
خ
ف
ف
خ
10
مارسيليامارسيليامارسيليا
73041410+49
ف
ف
خ
خ
خ
11
بريستبريستبريست
82331412+29
خ
ت
ف
خ
خ
12
تولوزتولوزتولوز
72321211+19
ف
ت
ف
ت
خ
13
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
73041117-69
ف
خ
ف
ف
خ
14
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
72141215-37
خ
خ
خ
ت
ف
15
أنجييهأنجييهأنجييه
7214915-67
خ
خ
ف
ت
خ
16
لو مانلو مانلومان
71331015-56
خ
خ
ف
ت
ت
17
ترواترواتروا
7115516-114
خ
خ
خ
خ
خ
18
لو هافرلو هافرلوهافر
7025511-62
خ
خ
خ
ت
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل