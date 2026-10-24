ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب حديقة الأمراء مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان وليون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الفرنسي - الجولة 8 26 أكتوبر 2026 - 15:30 حديقة الأمراء





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ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا على مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027.





beIN SPORTS HD 2 عامر الخوذيري





كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027









نتائج باريس سان جيرمان وليون في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليون في المباريات الأخيرة









ترتيب باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2026-2027



