Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
دوري أبطال أوروبا
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
team-logoليفربول
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد ليفربول
باريس سان جيرمان
ليفربول

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يعاني بشكل واضح محليًا خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بجانب ابتعاده عن المنافسة على الدوري ليتبقى أمله الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

أما باريس سان جيرمان، فتعافى في المباريات الأخيرة وأقصى تشيلسي في ثمن النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، مما يجعله متحفزًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
فولهام crest
فولهام
فولهام
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

TOD TV


كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026


تشكيلات باريس سان جيرمان ضد ليفربول

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestليفربول
39
ماتفي سافونوف
5
C
ماركوينهوس
25
نونو مينديز
2
أشرف حكيمي
51
وليان باتشو
33
وارن زائير إيمري
17
فيتينيا
87
جواو نيفيس
14
ديسير دو
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
10
عثمان ديمبيلي
25
جيورجي مامارداشفيلي
4
C
فيرجيل فان دايك
2
جو جوميز
5
إبراهيما كوناتي
8
دومينيك سوبوسلاي
30
جيريمي فريمبونج
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
6
ميلوس كيركيز
22
هوجو إيكيتيكي
7
فلوريان فيرتس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج باريس سان جيرمان وليفربول في المباريات الأخيرة



بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليفربول الأخيرة


بي إس جي

آخر 4 مباريات

ليفربول

2

انتصاران

0

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
2/4



إعلان