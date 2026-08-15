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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان
لانس ضد باريس سان جيرمان
لانس
كأس الأبطال الفرنسي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "بوليرت ديليليس" مواجهة كبرى تجمع بين باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026.

ويريد المدرب لويس إنريكي ان يدخل الموسم بأفضل شكل ممكن بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي، ويطمح لإضافة لقب السوبر الفرنسي إلى خزائنه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026، هو الأحد 16 أغسطس 2026، على ملعب بوليرت ديليليس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس الأبطال الفرنسي
لانس crest
لانس
لانس
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
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كأس الأبطال الفرنسي - النهائي
بولار دولولي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات السوبر الفرنسي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026

التشكيلات المحتملة لانس ضد باريس سان جيرمان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دينو توبمولر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان ولانس في المباريات الأخيرة

لانس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ باريس سان جيرمان ولانس في المباريات الأخيرة

لانس

آخر 5 مباريات

بي إس جي

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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