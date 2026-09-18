ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027.
بارما يحتل المركز السابع عشر في الجدول وجنوى يحتل التاسع عشر ولكل منهما نقطة وحيدة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة بارما وجنوى في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد إنيو تارديني.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة فروسينوني ضد كومو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ماسيميليانو الفيني
- سيسك فابريجاس
نتائج بارما وجنوى في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات بارما وجنوى في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ف
ت
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
ت
ف
ف
ف
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
ف
ف
خ
ف
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
ت
ت
ف
ف
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
ت
ف
ف
خ
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
خ
ت
ف
ف
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
ف
ت
ف
خ
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
ف
خ
خ
ف
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
خ
خ
ف
ف
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
ف
خ
خ
ف
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
خ
خ
ف
ت
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
خ
ف
خ
خ
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
خ
ت
خ
خ
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
خ
ت
خ
خ
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
خ
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
ت
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ