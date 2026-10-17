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الدوري الإيطالي
team-logoبارما
إنيو تارديني
team-logoتورينو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
بارما ضد تورينو
بارما
تورينو
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وتورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

بارما يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل تورينو المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وتورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 19 أكتوبر 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
إنيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بارما ضد تورينو

3-5-2
بارما crest
بارما
بارما
page.match.formation.title
تورينو crest
تورينو
تورينو
3-4-2-1
ايدواردو كورفيايدواردو كورفيماريانو تروالوماريانو تروالودييغو كارلوسدييغو كارلوسفرانكو كاربونيفرانكو كاربونيفنسنت سيروفنسنت سيرومانديلا كيتامانديلا كيتاايمانويلي فاليريايمانويلي فاليريجيوفاني فابيانجيوفاني فابيانإنريكو ديل براتوإنريكو ديل براتوالبلال توريهالبلال توريهD. RomeroD. Romeroلوكاس بيريلوكاس بيريريكاردو رودريجيزريكاردو رودريجيزبيترو كوموتزوبيترو كوموتزوساوول كوكوساوول كوكوA. CacciamaniA. Cacciamaniرفيق بلغاليرفيق بلغاليجايتانو أوريستانيوجايتانو أوريستانيودانيال براغانزادانيال براغانزارولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغوراتشي أدامزتشي أدامزجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميوني
تورينو crest
تورينو
تورينو
3-5-2
بارما

التشكيلة الأساسية

تورينو

المدرب

  • ألبرتو جيلاردينو
  • إيجناتسيو أباتي


نتائج بارما وتورينو في المباريات الأخيرة


بارما

بارما - المستوى

كريمونيسي
خ0-2
مونزا
ت1-1
كومو
خ2-1
جنوى
ف2-1
إنتر
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تورينو

تورينو - المستوى

مونزا
خ0-1
فيورنتينا
ف1-2
روما
خ0-2
بولونيا
ت1-1
أودينيزي
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات بارما وتورينو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بارماتعادلتورينو
1
2
2
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
4
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بارما
بارما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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بارما
بارما
2
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تورينو
تورينو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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بارما
بارما
2
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تورينو
تورينو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
بارما badge
بارما
بارما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
بارما badge
بارما
بارما
0
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
4
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
5
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
6
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
8
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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