ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وبولونيا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وبولونيا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 7 نوفمبر 2026 - 12:00 إنيو تارديني

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ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وبولونيا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج بارما وبولونيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بارما وبولونيا في المباريات الأخيرة

ترتيب بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027