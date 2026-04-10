ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما ونابولي ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 65 نقطة بعد الفوز على ميلان بهدف دون مقابل في الجولة السابقة، ليخطف الوصافة من الروسونيري، ويحافظ على فارق الـ7 نقاط بينه وبين الصدارة، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط والاستمرار في مُطاردة السكوديتو.

بينما يمتلك بارما 35 نقطة، يحتل بهم المركز الـ13، ويُعد في منطقة أمنة من الهبوط، ويسعى لتقديم لقاء قوي وتحسين ترتيبه، خاصة بعد ارتفاع روح الفريق المعنوية بالتعادل أمام لاتسيو في الجولة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما ونابولي في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 12 أبريل 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي إنيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة stc tv

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بارما ونابولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بارما ونابولي الأخيرة

ترتيب بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026