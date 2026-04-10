الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما ونابولي ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 65 نقطة بعد الفوز على ميلان بهدف دون مقابل في الجولة السابقة، ليخطف الوصافة من الروسونيري، ويحافظ على فارق الـ7 نقاط بينه وبين الصدارة، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط والاستمرار في مُطاردة السكوديتو.

بينما يمتلك بارما 35 نقطة، يحتل بهم المركز الـ13، ويُعد في منطقة أمنة من الهبوط، ويسعى لتقديم لقاء قوي وتحسين ترتيبه، خاصة بعد ارتفاع روح الفريق المعنوية بالتعادل أمام لاتسيو في الجولة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما ونابولي في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 12 أبريل 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

31
زيون سوزوكي
5
لوتارو فالنتي
14
ايمانويلي فاليري
15
إنريكو ديل براتو
27
S. Britschgi
39
اليساندرو تشيركاتي
10
أدريان بيرنابي
16
مانديلا كيتا
41
هانس نيكولوسي كافيالي
7
غابرييل ستريفيزا
17
جاكوب أوندريجكا
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
5
خوان
17
ماتياس أوليفيرا
4
أليساندرو بونجيورنو
68
ستانيسلاف لوبوتكا
37
ليوناردو سبينازولا
27
A. Santos
11
كيفين دي بروينه
3
ميجيل جوتيريز
8
سكوت مكتوميناي
19
راسموس هويلوند

  • C. Cuesta

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج بارما ونابولي في المباريات الأخيرة

بارما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات بارما ونابولي الأخيرة

بارما

آخر 5 مباريات

نابولي

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب بارما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

