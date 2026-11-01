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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoباختاكور
team-logoالنصر
شاهد على beIN SPORTS 2شاهد على AlKass six
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر
باختاكور ضد النصر
باختاكور
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي باختاكور نظيره النصر على استاد "باختاكور المركزي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

النصر لا يسير بأفضل شكل ممكن في البطولة الآسيوية، ولكنه يدرك جيدا أن انتصارا في المباراة المقبلة سيرفع حظوظه لاستمرار المنافسة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باختاكور والنصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "باختاكور المركزي".

المباريات التالية
باختاكور

باختاكور

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

النصر

النصر

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة إلا الربع مساءً (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً (17:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4

ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.

BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 3

عبدالله الغامدي

قنوات الكأس

الكأس 6

سمير المعيرفي

كيف تشاهد مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

تشكيلات النصر ضد نيفتشي

4-4-2
النصر crest
النصر
النصر
التشكيل
نيفتشي crest
نيفتشي
نيفتشي
5-4-1
team-logoبينتوإينيغو مارتينيزإينيغو مارتينيزمحمد سيماكانمحمد سيماكاننواف بوشلنواف بوشلteam-logoعواد أمانأنجيلو جابرييلأنجيلو جابرييلساديو مانيساديو مانيكينجسلي كومانكينجسلي كومانسامو أوموروديونسامو أوموروديونجواو فيليكسجواو فيليكسكريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدوبوتيرالي إيرغاشيفبوتيرالي إيرغاشيفteam-logoكوفي كواوteam-logoميشيلteam-logoA. Gofurovteam-logoB. Cigerايبروخيمهاليل يولدوشيفايبروخيمهاليل يولدوشيفteam-logoابروربك اسلاموفteam-logoيان ميديرو ساسteam-logoإكروم عليبايفدجامشيد اسكنداروفدجامشيد اسكنداروفماركوس فورسماركوس فورس
نيفتشي crest
نيفتشي
نيفتشي
4-4-2
النصر

التشكيلة الأساسية

نيفتشي

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو
  • I. Ismoilov

نتائج باختاكور والنصر في المباريات الأخيرة

النصر

النصر - المستوى

الاتحاد
خ2-1
أبها
ف2-1
الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الدرعية
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نيفتشي

نيفتشي - المستوى

ناساف
خ6-2
SUR
ف2-1
القوة الجوية
ف1-0
LOT
ف0-1
XOR
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
3300102+89
ف
ف
ف
2
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
330051+49
ف
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
321063+37
ف
ف
ت
4
الاستقلالالاستقلالاستقلال
320153+26
خ
ف
ف
5
الهلالالهلالالهلال
320154+16
خ
ف
ف
6
الشمالالشمالالشمال
312042+25
ف
ت
ت
7
القادسيةالقادسيةالقادسية
312043+15
ت
ت
ف
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
31114404
ف
خ
ت
9
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
10
نيفتشينيفتشينيفتشي
310235-23
خ
خ
ف
11
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
310225-33
ف
خ
خ
12
باختاكورباختاكورباختاكور
302123-12
خ
ت
ت
13
تراكتورتراكتورتراكتور
301213-21
خ
ت
خ
14
السدالسدالسد
301216-51
ت
خ
خ
15
الغرافةالغرافةالغرافة
300336-30
خ
خ
خ
16
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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