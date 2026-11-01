ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي باختاكور نظيره النصر على استاد "باختاكور المركزي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

النصر لا يسير بأفضل شكل ممكن في البطولة الآسيوية، ولكنه يدرك جيدا أن انتصارا في المباراة المقبلة سيرفع حظوظه لاستمرار المنافسة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باختاكور والنصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "باختاكور المركزي".

المباريات التالية باختاكور دوري أبطال آسيا النخبة 08:45 النصر شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة إلا الربع مساءً (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً (17:45) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 08:45

ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.

beIN SPORTS HD 3 عبدالله الغامدي الكأس 6 سمير المعيرفي

كيف تشاهد مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج باختاكور والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب باختاكور والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027