ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي القادسية ضيفًا على نظيره باختاكور على ملعب "باختاكور المركزي" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية افتتح النسخة الحالية من البطولة بالفوز على الوصل بهدفين لهدف، ليؤكد رغبته في تجاوز مرحلة الدوري.

أما باختاكور، فقد تعادل في الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي بهدف لمثله، ويحاول استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باختاكور والقادسية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

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متى موعد مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 12 أكتوبر 2026 على ستاد "باختاكور المركزي".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة إلا الربع مساءً (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً (17:45) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 09:45





ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس باسم الزير للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.

بينما يعلق باسم الزير على المواجهة عبر الكأس 5.









beIN SPORTS HD 2 باسم الزير

الكأس 5 سمير اليعقوبي





كيف تشاهد مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج باختاكور والقادسية في المباريات الأخيرة





ترتيب باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







