يحتضن استاد هيل ديكنسون مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إيفرتون وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على استاد هيل ديكنسون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت السعودية، الرابعة (16:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 07:00 هيل ديكينسون

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ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

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كيف تشاهد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج إيفرتون وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إيفرتون وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027