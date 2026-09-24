ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره بلجيكا على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الإيطاليون يريدون الظهور بأفضل شكل للعودة من الباب الكبير تحت قيادة مدربهم روبرتو مانشيني بعد فترة من الإخفاقات المتتالية.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "الأولمبيكو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 الأولمبيكو





ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 6.

من معلق مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.





beIN SPORTS HD 6 علي سعيد الكعبي





كيف تشاهد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج إيطاليا وبلجيكا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إيطاليا وبلجيكا في المباريات الأخيرة









ترتيب إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بلجيكا بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فرنسا فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تركيا تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



