Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره الأيرلندي الشمالي في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة ولا يريد ترك أي هامش للخطأ، كي لا يغيب "الآتزوري" للمرة الثالثة تواليًا عن المونديال.

في حال فوز إيطاليا بمباراة أيرلندا الشمالية، فسيكنون الخصم التالي هو الفائز من ويلز أو البوسنة والهرسك خارج الديار.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، هو يوم الخميس 26 مارس، على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرجامو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1عصام الشوالي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

1
جيانلويجي دوناروما
13
ريكاردو كالافيوري
21
أليساندرو باستوني
23
جيانلوكا مانشيني
3
فيديريكو ديماركو
8
ساندرو تونالي
7
ماتيو بوليتانو
18
نيكولو باريلا
5
مانويل لوكاتيلي
9
ماتيو ريتيغي
11
مويس كين
23
P. Charles
6
T. Devlin
13
R. McConville
5
T. Hume
22
C. Brown
17
بادي مكناير
15
جاستن ديفيني
7
E. Galbraith
19
شيا شارليس
16
A. McCann
14
I. Price

المدرب

  • جينارو غاتوسو

المدرب

  • مايكل أونيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا وأيرلندا الشمالية في المباريات الأخيرة

إيطاليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

NIR
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات إيطاليا وأيرلندا الشمالية في المباريات الخمس الأخيرة

إيطاليا

آخر 5 مباريات

NIR

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5
إعلان