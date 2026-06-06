ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الإيطالي مباراته الودية ضد منتخب اليونان بهدف استغلال فترة التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن رغم عدم التأهل لكأس العالم 2026.

مدرب منتخب إيطاليا سيلفيو بالديني يريد أن يسلم المدرب القادم فريقًا للمستقبل، وأن يعوض جماهير الأتزوري إخفاق عدم التأهل لكأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟

موعد مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026 هو يوم الأحد 7 يونيو 2026، على ستاد بانكريتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية Pankritio Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق TOD - beIN Sports 4 علي محمد علي

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا واليونان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إيطاليا واليونان في المباريات الأخيرة