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المباريات الودية
team-logoإنجلترا
Raymond James Stadium
team-logoنيوزيلندا
شاهد على beIN SPORTS HD
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
إنجلترا ضد نيوزيلندا
إنجلترا
نيوزيلندا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الودية ضد منتخب نيوزيلندا بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب توماس توخيل يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الديكة أمام منتخب بنما المجهول، ولذلك وقع اختياره على المدرسة النيوزيلندية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟

موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد رايموند جيمس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
Raymond James Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
TOD-
beIN Sports 1-

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد نيوزيلندا

إنجلتراHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestنيوزيلندا
1
جوردان بيكفورد
2
إزري كونسا
6
مارك جويهي
5
جون ستونز
3
نيكو أوريلي
18
انتوني جوردون
10
جود بيلينجهام
14
جوردان هندرسون
11
ماركوس راشفورد
16
كوبي ماينو
9
هاري كين
1
ماكس كروكومب
24
كالان إليوت
2
تيم باين
16
فين سورمان
4
تايلر بانيدون
11
E. Just
23
ريان توماس
8
ماركو ستامنيك
21
J. Randall
7
ماتيو جاربيت
9
كريس وود

4-3-3

نيوزيلنداAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دارين بازيلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا ونيوزيلندا في المباريات الأخيرة

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

نيوزيلندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إنجلترا ونيوزيلندا في المباريات الأخيرة

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