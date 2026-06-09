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المباريات الودية
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
إنجلترا ضد كوستاريكا
إنجلترا
كوستاريكا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الودية ضد فريق كوستاريكا بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب توماس توخيل يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم أمام منتخب بنما على وجه التحديد ولذلك وقع اختياره على المنتخب الكوستاريكي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على ستاد إنتر كو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
إنتركو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports 1محمد بركات
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد كوستاريكا

إنجلتراHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestكوستاريكا
1
جوردان بيكفورد
24
ريس جيمس
5
جون ستونز
6
مارك جويهي
3
نيكو أوريلي
4
ديكلان رايس
11
ماركوس راشفورد
10
جود بيلينجهام
8
إليوت أندرسون
7
بوكايو ساكا
9
هاري كين
23
باتريك سيكييرا
19
كيندال مانلي واستون
20
هاكزيل كيروس
15
فرانسيسكو كالفو
4
خوان بابلو فارغاس
10
جوزيمار ألكوسير
13
A. Murillo
A. Soto
17
وارن مادريجال
21
A. Zamora
9
مانفريد أوغالدي

4-4-2

كوستاريكاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميجيل هيريرا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وكوستاريكا في المباريات الأخيرة

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

كوستاريكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وكوستاريكا في المباريات الأخيرة

إنجلترا

آخر مباراتان

كوستاريكا

1

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
0/2
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