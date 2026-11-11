ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ويمبيلي مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 ويمبلي

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

ترتيب إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027