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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من إنجلترا والأرجنتين على ملعب لوس أنجلوس.

كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد إقصاء كل من الكونغو الديقراطية والمكسيك والنرويج في الدور الثاني.

بينما وصل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي بعد إقصاء كلًا من كاب فيردي ومصر وسويسرا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 هو الأربعاء 15 يوليو 2026 على ملعب "أتلانتا".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - نصف النهائي
مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و  وbeIN Max 3  وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي  وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODعلي سعيد الكعبي
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 2حفيظ دراجي
beIN Max 3خليل البلوشي
beIN Max 4أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد الأرجنتين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين إنجلترا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

إنجلترا

آخر 3 مباريات

الأرجنتين

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

4

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3
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