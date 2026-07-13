ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من إنجلترا والأرجنتين على ملعب لوس أنجلوس.

كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد إقصاء كل من الكونغو الديقراطية والمكسيك والنرويج في الدور الثاني.

بينما وصل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي بعد إقصاء كلًا من كاب فيردي ومصر وسويسرا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 هو الأربعاء 15 يوليو 2026 على ملعب "أتلانتا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - نصف النهائي مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و وbeIN Max 3 وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD علي سعيد الكعبي beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 2 حفيظ دراجي beIN Max 3 خليل البلوشي beIN Max 4 أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد الأرجنتين التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليونيل سكالوني

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نتائج إنجلترا والأرجنتين في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إنجلترا والأرجنتين في المباريات الأخيرة