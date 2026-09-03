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الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoنابولي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر
الدوري الإيطالي
إنتر ضد نابولي
نابولي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ونابولي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

النيراتزوري حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسيطر على البطولات المحلية، ويبحث الموسم الحالي عن الحفاظ على ألقابه.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر ونابولي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 5 سبتمبر 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 3
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنتر ضد نابولي

3-5-2
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إنتر
إنتر
التشكيل
نابولي crest
نابولي
نابولي
4-3-3
1جوسيب مارتينيز95أليساندرو باستوني25مانويل أكانجي28بنيامين بافارد23نيكولو باريلا11لويس هنريكي20هاكان تشالهان أوغلو8بيتار سوسيتش32فيديريكو ديماركو10لاوتارو مارتينيز94فرانشيسكو بيو إسبوزيتو1أليكس ميريت17ماتياس أوليفيرا22جيوفاني دي لورينزو13أمير رحماني16رافا مارين99أندري زامبو أنغويسا68ستانيسلاف لوبوتكا6بيلي جيلمور21ماتيو بوليتانو19راسموس هويلوند70نواه لانج
نابولي crest
نابولي
نابولي
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

نابولي

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • ماسيميليانو أليجري


نتائج إنتر ونابولي في المباريات الأخيرة


إنتر

إنتر - المستوى

ميلان
ت1-1
يوفنتوس
ف1-2
بيتيس
ف1-0
مونزا
ف4-1
كالياري
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نابولي

نابولي - المستوى

أوساسونا
ف2-1
سيلتا فيجو
ت1-1
ARI
ف6-2
جنوى
ف0-2
كومو
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إنتر ومونزا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنترتعادلنابولي
0
4
1
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إنتر
إنتر
2
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نابولي
نابولي
2
انتهت
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نابولي
نابولي
3
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إنتر
إنتر
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انتهت
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نابولي
نابولي
1
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إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
1
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
1
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نابولي
نابولي
1
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
220080+86
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
220051+46
ف
ف
3
ميلانميلانميلان
220041+36
ف
ف
4
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220030+36
ف
ف
5
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
220031+26
ف
ف
6
لاتسيولاتسيولاتسيو
220020+26
ف
ف
7
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
211043+14
ف
ت
8
كوموكوموكومو
211032+14
ف
ت
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
210131+23
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
210132+13
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
21013303
ف
خ
12
كالياريكالياريكالياري
21011103
خ
ف
13
ليتشيليتشيليتشي
210124-23
خ
ف
14
تورينوتورينوتورينو
200224-20
خ
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
200202-20
خ
خ
16
جنوىجنوىجنوى
200203-30
خ
خ
17
بارمابارمابارما
200203-30
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
200237-40
خ
خ
19
فينيسيافينيسيافينيزيا
200204-40
خ
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
200207-70
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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