ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وفيورنتينا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وفيورنتينا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 07:30 جوسيبي مياتزا





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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج إنتر وفيورنتينا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر وفيورنتينا في المباريات الأخيرة





ترتيب إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027



