أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ناشفيل ضيفًا على إنتر ميامي، الخميس بملعب تشايس، في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 2026.

المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، ويريد رفاق ليونيل ميسي حسم التأهل إلى الدور التالي ربع النهائي.

ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 هو يوم الخميس 19 مارس على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات.

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

نتائج إنتر ميامي وناشفيل في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ناشفيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وناشفيل في المباريات الخمس الأخيرة

إنتر ميامي

آخر 5 مباريات

ناشفيل

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
