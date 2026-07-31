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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoكولومبوس كرو
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي ضد كولومبوس كرو
كولومبوس كرو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد "نو" مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين إنتر ميامي وكولومبوس كرو، لحساب الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025، ويواجه كولومبوس كرو صاحب المركز الحادي عشر في جدول الشرق.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 2 أغسطس 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأمريكي - الجولة 18
ملعب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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نتائج إنتر ميامي وكولومبوس كرو في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كولومبوس كرو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وكولومبوس كرو في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي

آخر 5 مباريات

كولومبوس كرو

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026

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