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كأس البطولة
team-logoإنتر ميامي
team-logoكروز آزول
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أحمد مجدي

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي ضد كروز آزول
إنتر ميامي
كروز آزول
كأس الكاميرون
الولايات المتحدة
المكسيك

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ملعب "نو" مباراة إنتر ميامي وكروزل أزول في نهائي كأس الأبطال 2026.

وتقام مباراة نهائي كأس كامبيونيس (المعروفة بكأس الأبطال بين الدوري الأمريكي والمكسيكي) بين إنتر ميامي وكروز أزول وسط رغبة كبيرة من رفاق ليونيل ميسي في حصد لقب جديد.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي وكروزل أزول في نهائي كأس الأبطال 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكروزل أزول في نهائي كأس الأبطال 2026 هو الخميس 17 سبتمبر 2026 على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة (04:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس البطولة - الجولة 1


ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في نهائي كأس الأبطال، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!



نتائج إنتر ميامي وكروز أزول في المباريات الأخيرة


إنتر ميامي

إنتر ميامي - المستوى

تورونتو
خ1-2
مونتريال
ف7-1
أتلانتا يونايتد
ت2-2
شيكاغو فاير
ت1-1
ناشفيل
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
كروز آزول

كروز آزول - المستوى

تيخوانا
خ2-1
أطلس
خ0-2
نيكاسا
ف1-3
سانتوس لاجونا
ف1-0
أمريكا
ف4-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وكروز أزول في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنتر مياميتعادلكروز آزول
1
0
0
كأس الدوريات الأمريكية
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
2
كروز آزول badge
كروز آزول
كروز آزول
1
انتهت
2الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1


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