ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل أوستن ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب نو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 5 أبريل على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج إنتر ميامي وأوستن في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وأوستن في الخمس مباريات الأخيرة

إنتر ميامي آخر مباراتان أوستين 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار إنتر ميامي 1 - 1 أوستن

أوستن 5 - 1 إنتر ميامي 2 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 2/2

ترتيب إنتر ميامي وأوستن في الدوري الأمريكي 2026