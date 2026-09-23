ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب البرتغال نظيره ويلز على ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

البرتغاليون يريدون الحفاظ على اللقب الذي يحملونه بعدما توجوا بالنسخة الماضية فوزا على إسبانيا بركلات الترجيح.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "جوزيه ألفالادي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 خوسيه ألفالادي





ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.





beIN SPORTS HD 3 عامر الخوذيري





كيف تشاهد مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج البرتغال وويلز في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات البرتغال وويلز في المباريات الأخيرة









ترتيب البرتغال وويلز في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الدنمارك الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النرويج النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 البرتغال البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ويلز ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



