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الدوري الإسباني
team-logoإسبانيول
كورنيا إل برات
team-logoريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إسبانيول ضد ريال مدريد
إسبانيول
ريال مدريد
الدوري الإسباني

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف إسبانيول نظيره ريال مدريد في مواجهة قوية في فاتحة مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب كورنيا إل برات.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم السبت 22 أغسطس 2026، على استاد كورنيا إل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
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الدوري الإسباني - الجولة 2
كورنيا إل برات

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة إسبانيول ضد ريال مدريد

إسبانيولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
13
ماركو دميتروفيتش
23
عمر الهلالي
3
كويليندشي هارتمان
5
كليمينس ريدل
14
أوناي نونييز
8
ايدواردو ايكسبوزيتو
4
أوركو غونزاليس
24
T. Dolan
22
أليكس كالاترافا
28
خافيير هرنانديز
9
روبيرتو فرنانديز
1
تيبو كورتوا
4
دين هويسين
22
أنطونيو روديجر
17
مارك كوكوريلا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
25
يان ديوماندي
7
فينيسيوس جونيور
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
20
بيرناردو سيلفا
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مانويل جونزاليس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إسبانيول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

إسبانيول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ إسبانيول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

إسبانيول

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

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