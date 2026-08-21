ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف إسبانيول نظيره ريال مدريد في مواجهة قوية في فاتحة مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب كورنيا إل برات.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم السبت 22 أغسطس 2026، على استاد كورنيا إل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 15:30 كورنيا إل برات

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج إسبانيول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ إسبانيول وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027