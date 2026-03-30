ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره المصري في مواجهة ودية قوية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.
إسبانيا انتصرت في المباراة الأولى على صربيا بثلاثية نظيفة، بينما فاز المنتخب المصري برباعية على السعودية.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟
موعد مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب كورنيلا آل برات.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟
تمتلك شبكة قنوات أون سبورتس، حقوق بث الكثير من المباريات الودية في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1 HD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ON SPORT 1
|-
|TOD TV
|علي محمد علي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.