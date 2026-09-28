ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان مواجهة إسبانيا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتأتي مواجهة إسبانيا وكرواتيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم إلى جانبهما إنجلترا والتشيك، في مجموعة تشهد منافسة قوية بين منتخباتها.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 رامون سانشيز بثخوان





ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة إسبانيا وكرواتيا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عصام الشوالي.









beIN SPORTS HD 2 عصام الشوالي





التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج إسبانيا وكرواتيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إسبانيا وكرواتيا في المباريات الأخيرة









ترتيب إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 1 1 0 0 3 2 +1 3 ف 2 كرواتيا كرواتيا 1 1 0 0 2 1 +1 3 ف 3 إنجلترا إنجلترا 1 0 0 1 2 3 -1 0 خ 4 تشيكيا تشيكيا 1 0 0 1 1 2 -1 0 خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



