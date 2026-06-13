الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الإسباني يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء يفترص أن يكون في المتناول ضد منتخب كاب فيردي المتطور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 8 مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد بركات.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي سعيد الكعبي beIN Max 1 beIN Max 3 محمد بركات TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد كاب فيردي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب لويس دي لا فوينتي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بوبيستا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إسبانيا وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

ترتيب إسبانيا وكاب فيردي في كأس العالم 2026