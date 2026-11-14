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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإسبانيا
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoإنجلترا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا ضد إنجلترا
إسبانيا
إنجلترا
إسبانيا
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض متروبوليتانو مواجهة قوية تجمع بين إسبانيا وإنجلترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
طيران الرياض ميتروبوليتانو
المباريات التالية
إسبانيا

إسبانيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

15 نوفمبر 2026

إنجلترا

إنجلترا

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد إنجلترا

4-2-3-1
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
التشكيل
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
4-2-3-1
أوناي سيمونأوناي سيمونباو كوبارسيباو كوبارسيمارك كوكوريلامارك كوكوريلابيدرو بوروبيدرو بورودين هويسيندين هويسينبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزفابيان رويزفابيان رويزأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناميكيل أويارزابالميكيل أويارزابالجوردان بيكفوردجوردان بيكفوردجاريل كوانساهجاريل كوانساهدان بورندان بورنترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدلويس هاللويس هالجود بيلينجهامجود بيلينجهامانتوني جوردونانتوني جوردونمورجان روجرزمورجان روجرزإليوت أندرسونإليوت أندرسونديكلان رايسديكلان رايسهاري كينهاري كين
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
4-2-3-1
إسبانيا

التشكيلة الأساسية

إنجلترا

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي
  • توماس توخيل

نتائج إسبانيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة

إسبانيا

إسبانيا - المستوى

إنجلترا
ف2-3
كرواتيا
ف4-1
تشيكيا
ف3-1
كرواتيا
ف1-2
تشيكيا
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
14/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
إنجلترا

إنجلترا - المستوى

إسبانيا
خ2-3
تشيكيا
ف0-2
كرواتيا
ف0-7
تشيكيا
ف3-0
كرواتيا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

إسبانياتعادلإنجلترا
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إنجلترا
إنجلترا
2
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
3
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
3
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
المباريات الودية
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
11الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
5500145+915
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
5401164+1212
ف
ف
ف
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
5104516-113
خ
خ
خ
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
5005212-100
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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