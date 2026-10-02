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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإسبانيا
كارلوس تارتيري
team-logoتشيكيا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا ضد تشيكيا
إسبانيا
تشيكيا
إسبانيا
التشيك

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره التشيكي على ملعب "نويفو كارلوس تارتيري" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة قوية يحتل الإسبان صدارتها برصيد 6 نقاط وفي ذيل المجموعة يأتي التشيكيون دون نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ملعب "نويفو كارلوس تارتيري".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3
كارلوس تارتيري


ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي


التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد تشيكيا

4-3-3
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
التشكيل
تشيكيا crest
تشيكيا
تشيكيا
4-2-3-1
أوناي سيمونأوناي سيمونباو كوبارسيباو كوبارسيمارك كوكوريلامارك كوكوريلادين هويسيندين هويسينمارك بوبيلمارك بوبيلبيدريبيدريداني أولموداني أولمورودريرودرينيكو ويليامزنيكو ويليامزلامين ياماللامين يامالميكيل أويارزابالميكيل أويارزابالماتي كوفاشماتي كوفاشلاديسلاف كريتشيلاديسلاف كريتشيteam-logoJ. Slamaروبن هراناتشروبن هراناتشستيبان تشالوبيكستيبان تشالوبيكلوكاس أمبروسلوكاس أمبروسteam-logoM. Radostaلوكاس سيرفلوكاس سيرفميشال ساديليكميشال ساديليكteam-logoاوندريج لينغرآدم هلوزيكآدم هلوزيك
تشيكيا crest
تشيكيا
تشيكيا
4-3-3
إسبانيا

التشكيلة الأساسية

تشيكيا

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي
  • دينيا سانتي


نتائج إسبانيا والتشيك في المباريات الأخيرة


إسبانيا

إسبانيا - المستوى

بلجيكا
ف2-1
فرنسا
ف0-2
الأرجنتين
ف1-0
إنجلترا
ف2-3
كرواتيا
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تشيكيا

تشيكيا - المستوى

كوريا الجنوبية
خ2-1
جنوب إفريقيا
ت1-1
المكسيك
خ0-3
كرواتيا
خ1-2
إنجلترا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات إسبانيا والتشيك في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إسبانياتعادلتشيكيا
4
1
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
2
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
1
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
1
انتهت
9الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
220073+46
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
210143+13
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
210135-23
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
200214-30
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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