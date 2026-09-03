ما القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف إبسويتش تاون نظيره ليفربول في مواجهة قوية في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب بورتمان رود.

وستكون كل الأنظار منصبة على الريدز الطامحين في البداية بشكل أفضل، وتحسين مركزهم الثالث عشر في لائحة ترتيب البريمييرليج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على استاد بورتمان رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 4 سبتمبر 2026 - 15:00 بورتمان رود

ما القنوات الناقلة لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج إبسويتش تاون وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ إبسويتش تاون وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب إبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027