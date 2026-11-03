ما القنوات الناقلة لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ألوين أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أيك أثينا وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب ألوين أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء (20:45) مساء السعودية، العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 12:45 Allwyn Arena

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ما القنوات الناقلة لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج أيك أثينا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أيك أثينا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027