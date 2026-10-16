ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بلو إنيرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وليتشي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
ليتشي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة أودينيزي وليتشي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنيرجي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد ليتشي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- كوستا رونيايتش
- يوسيبيو دي فرانشيسكو
نتائج أودينيزي وليتشي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات أودينيزي وليتشي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|6
|4
|2
|0
|14
|3
|+11
|14
ت
ت
ف
ف
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|5
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|6
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|8
|6
|3
|1
|2
|10
|6
|+4
|10
ف
ت
ف
خ
خ
|9
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|+2
|10
خ
ف
ت
ف
ف
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
ت
خ
ف
ت
ف
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
ف
ت
خ
ت
خ
|15
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|20
|6
|0
|0
|6
|5
|16
|-11
|0
خ
خ
خ
خ
خ