ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بلو إنيرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وليتشي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ليتشي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وليتشي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنيرجي.

المباريات التالية أودينيزي الدوري الإيطالي 06:30 ليتشي شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 06:30 فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج أودينيزي وليتشي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أودينيزي وليتشي في المباريات الأخيرة





ترتيب أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027



