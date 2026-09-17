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الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
فريولي
team-logoكالياري
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد كالياري
أودينيزي
كالياري

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027.

كالياري يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط بينما يحتل أودينيزي المضيف المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وكالياري في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بولونيا ضد تورينو

4-3-3
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
التشكيل
تورينو crest
تورينو
تورينو
3-5-1-1
M. PessinaM. Pessinaتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمخوان ميرانداخوان ميراندااميل هولماميل هولمآرثر ثيتآرثر ثيتتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاM. AmondarainM. Amondarainلويس فيرجسونلويس فيرجسونفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيروبرتو بيكوليروبرتو بيكولينيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيلوكاس بيريلوكاس بيريبيترو كوموتزوبيترو كوموتزوساوول كوكوساوول كوكوإراي كومارتإراي كومارتكيان فيتز جيمكيان فيتز جيمنيكولو فورتينينيكولو فورتينينيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشرفيق بلغاليرفيق بلغاليرولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغوراجفيداس جينيتيسجفيداس جينيتيسجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميوني
تورينو crest
تورينو
تورينو
4-3-3
بولونيا

التشكيلة الأساسية

تورينو

المدرب

  • D. Tedesco
  • إيجناتسيو أباتي


نتائج أودينيزي وكالياري في المباريات الأخيرة


بولونيا

بولونيا - المستوى

برايتون
خ1-0
لاتسيو
خ0-1
أتالانتا
خ1-0
ساسوولو
ت2-2
نابولي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
تورينو

تورينو - المستوى

ميلان
خ1-2
ساسوولو
خ2-1
مونزا
خ0-1
فيورنتينا
ف1-2
روما
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أودينيزي وكالياري في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بولونياتعادلتورينو
3
2
0
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
3
تورينو badge
تورينو
تورينو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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