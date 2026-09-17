ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027.

كالياري يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط بينما يحتل أودينيزي المضيف المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وكالياري في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 09:00 فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج أودينيزي وكالياري في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أودينيزي وكالياري في المباريات الأخيرة





ترتيب أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027







