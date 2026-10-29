ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد بلو إنيرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وروما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وروما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 31 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنيرجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 31 أكتوبر 2026 - 13:00 فريولي

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ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.

كيف تشاهد مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج أودينيزي وروما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أودينيزي وروما في المباريات الأخيرة

ترتيب أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027